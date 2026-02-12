«Выигрывает защита». Тренер «Меги» — о поражении в матче с «Локомотивом»

Главный тренер сербского коллектива «Мега» Вуле Авдалович прокомментировал поражение в матче WINLINE Basket Cup с «Локомотивом-Кубань» (102:109).

«С победой «Локомотив» и моего коллегу Томовича, думаю, они победили заслуженно. Мы забили много, но дали сопернику набрать слишком много простых очков. Надеюсь, для наших молодых игроков это станет уроком, что матчи выигрывает защита. Именно в защите мы сегодня были недостаточно хороши.

Как бы то ни было, у нас остается шанс выйти в «Финал четырех» этого турнира, приложим все силы, чтобы это сделать. Понимаю, что до матча с «Бетсити Пармой» ещё очень много времени, многое может произойти, но пока у нас есть шансы, мы будем биться», — сказал Авдалович на пресс-конференции.