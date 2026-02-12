Еврокубок: результаты на 11 февраля

В среду, 11 февраля, в регулярном чемпионате Еврокубка сезона-2025/2026 состоялся финальный игровой день группового этапа, в рамках которого поклонники европейского баскетбола смогли посмотреть семь матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедших игр.

Еврокубок. Результаты матчей на 11 февраля:

У-БТ — «Арис» — 111:92;

«Тюрк Телеком» — «Хемниц 99» — 79:62;

«Нептунас» — «Бахчешехир» — 86:91;

«Будучность» — «Бурк» — 96:84;

«Гамбург Тауэрс» — «Манреза» — 94:116;

«Умана Рейер» — «Хапоэль» Иерусалим — 83:80;

«Лондон Лайонс» — «Лиеткабелис» — 58:66.

Матчи 1/8 финала состоятся 10 и 11 марта.