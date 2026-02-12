«Не ожидал столкнуться с таким». Адамс — о том, что его удивило в Перми

Американский разыгрывающий «Бетсити Пармы» Брендан Адамс поделился впечатлениями от жизни и игры в Перми, отметив атмосферу на домашних матчах команды и поддержку болельщиков. По словам баскетболиста, уровень энергии на трибунах стал для него неожиданностью.

«Пермь — город хороший. Мне он очень понравился. И болельщики тоже. Я в какой-то мере знал, чего ожидать от фанатов, потому что играл в прошлом году в «Самаре», приезжал сюда и столкнулся тогда с аншлагом на матче. Так что с этой точки зрения я примерно представлял, что будет. А когда я приехал в Пермь в этом сезоне, погода была хорошая. На тот момент я ещё мог выходить и немного осматривать город, не замерзая от холода, как сейчас (смеётся). Меня удивила атмосфера на матчах, потому что я, в общем-то, не ожидал столкнуться с таким за границей. Я не часто видел подобное, разве что когда играешь против команд Евролиги или когда это большой матч. Так что после «Самары» столкнуться с такой заряженной толпой было огромной неожиданностью.

Для меня это что-то вроде энергии. Очень трудно играть при полных трибунах, которые не заряжают энергией. Это правда помогает, когда болельщики горячо поддерживают тебя, могут подбодрить, если у тебя в игре неудачный момент, например. Ты чувствуешь, что эти люди рядом с тобой, полный зал, который просто хочет, чтобы команда победила. Этот заряд энергии распространяется не только на команду, но и на всех в зале. Это потрясающее чувство», – сказал Адамс в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

Читайте интервью с разыгрывающим «Бетсити Пармы» Бренданом Адамсом на «Чемпионате».

Главные новости дня: