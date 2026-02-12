Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
УНИКС — Бетсити Парма. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Не ожидал столкнуться с таким». Адамс — о том, что его удивило в Перми

«Не ожидал столкнуться с таким». Адамс — о том, что его удивило в Перми
Комментарии

Американский разыгрывающий «Бетсити Пармы» Брендан Адамс поделился впечатлениями от жизни и игры в Перми, отметив атмосферу на домашних матчах команды и поддержку болельщиков. По словам баскетболиста, уровень энергии на трибунах стал для него неожиданностью.

«Пермь — город хороший. Мне он очень понравился. И болельщики тоже. Я в какой-то мере знал, чего ожидать от фанатов, потому что играл в прошлом году в «Самаре», приезжал сюда и столкнулся тогда с аншлагом на матче. Так что с этой точки зрения я примерно представлял, что будет. А когда я приехал в Пермь в этом сезоне, погода была хорошая. На тот момент я ещё мог выходить и немного осматривать город, не замерзая от холода, как сейчас (смеётся). Меня удивила атмосфера на матчах, потому что я, в общем-то, не ожидал столкнуться с таким за границей. Я не часто видел подобное, разве что когда играешь против команд Евролиги или когда это большой матч. Так что после «Самары» столкнуться с такой заряженной толпой было огромной неожиданностью.

Для меня это что-то вроде энергии. Очень трудно играть при полных трибунах, которые не заряжают энергией. Это правда помогает, когда болельщики горячо поддерживают тебя, могут подбодрить, если у тебя в игре неудачный момент, например. Ты чувствуешь, что эти люди рядом с тобой, полный зал, который просто хочет, чтобы команда победила. Этот заряд энергии распространяется не только на команду, но и на всех в зале. Это потрясающее чувство», – сказал Адамс в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

Читайте интервью с разыгрывающим «Бетсити Пармы» Бренданом Адамсом на «Чемпионате».

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android