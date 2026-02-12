«Он был действительно отличным парнем». Игрок «Пармы» — о Янисе Тимме

Разыгрывающий «Бетсити Пармы» Брендан Адамс вспомнил о совместных выступлениях с латвийским форвардом Янисом Тиммой в турецком клубе «Дарушшафака». По словам американца, Тимма сыграл важную роль в его адаптации и помог быстрее освоиться в новой команде.

«Он был действительно отличным парнем. Как я уже сказал, это было во время моего первого года, когда я ушёл из «ВЭФа» и перешёл в «Дарушшафаку». Он был тогда одним из старших игроков в той команде, ветераном, кто помог мне чувствовать себя более комфортно. Он знал все тонкости, потому что тоже был легионером. Так что он знал, как всё устроено. И, помню, я и мой друг Джош Карлтон — мы оба приехали в одну неделю. И он пригласил нас к себе в квартиру, заказал еду. И мы просто смотрели матчи НБА у него. И всё в таком духе. Он был просто отличным старшим лидером в то время, когда мне это определённо было нужно в первый год, в новой ситуации. Отличный парень», – сказал Адамс в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

Тиммы не стало в 2024 году в ночь на 17 декабря мск. Ему было 32 года. По версии следствия, он совершил самоубийство. Сторона Яниса считает, что до суицида его могли довести.

