Адамс рассказал, из каких лиг у него были предложения, помимо «Пармы»

Американский разыгрывающий «Бетсити Пармы» Брендан Адамс рассказал, какие варианты продолжения карьеры рассматривал в межсезонье-2025, и объяснил, почему в итоге сделал выбор в пользу пермского клуба.

«На протяжении всего лета ко мне поступали разные нестабильные предложения, они то появлялись, то исчезали. Среди них было несколько команд из Германии и Испании, но на тот момент я ещё до конца не восстановился от травмы, которая преждевременно завершила мой прошлый сезон. А предложение от «Бетсити Пармы», которое они сделали весной, всё это время оставалось в силе. Так что я примерно с того момента уже всё понял.

Какое-то время его обдумывал. «Бетсити Парма» изначально сделала мне предложение ещё в мае, а подписал контракт я только в августе. Но дело было не столько в раздумьях, сколько в том, что я пытался восстановиться после травмы. Поэтому я посчитал правильным не принимать какие-либо решения преждевременно, не зная, насколько хорошо восстановлюсь. А с течением лета я залечил травму и, как был готов, принял предложение клуба», – сказал Адамс в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

