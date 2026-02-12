Скидки
«Настоящее безумие». Американец «Пармы» — о русской зиме

25-летний разыгрывающий «Бетсити Пармы» из США Брендан Адамс поделился впечатлениями от жизни в России, признавшись, что особенно сильно его поразили погодные условия. Американский спортсмен также вспомнил свой опыт выступления в Латвии, отметив, что к таким морозам оказался не до конца готов.

«Русская зима — настоящее безумие. Лютый мороз. Когда я играл в Латвии за «ВЭФ», тоже была холодная погода. Но я пробыл там не целый год, и поэтому к тому времени, когда становилось по-настоящему холодно, я уже уехал. Но я застал начало зимы. Я привык к холоду, но не такому», – сказал Адамс в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

Читайте интервью с разыгрывающим «Бетсити Пармы» Бренданом Адамсом на «Чемпионате».

