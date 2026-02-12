Брендан Адамс назвал команду, которая станет чемпионом НБА

Разыгрывающий «Бетсити Пармы» Брендан Адамс высказал мнение, что чемпионом НБА в нынешнем сезоне станет «Оклахома-Сити Тандер». Также американский баскетболист оценил конкуренцию в Западной конференции и шансы других претендентов на титул.

«Я думаю, «Оклахома». Я большой фанат Шея Гилджес-Александера. Думаю, что он лучший игрок в НБА на данный момент. У них просто отличная команда. Они играют в защите и в атаке. Думаю, «Сан-Антонио» бросит им вызов. «Спёрс» определённо будут сложной командой на Западе для них, но если они смогут пройти их, то на Востоке точно никто не победит их в финале. Мне не нравится «Денвер». По-моему, у них нет настоящего разыгрывающего. Думаю, будет сложно выигрывать в плей-офф без этого», – сказал Адамс в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

