Игрок Единой лиги выразил желание попасть в НБА

Американский разыгрывающий «Бетсити Пармы» Брендан Адамс признался, что по-прежнему рассматривает возможность попробовать свои силы в НБА. По словам 25-летнего баскетболиста, он трезво оценивает своё положение, но не считает, что эта дверь для него закрыта.

«Я не вычёркиваю возможность играть в НБА из головы. Я реалистично оцениваю, на каком этапе карьеры нахожусь. И я также знаю, что развиваюсь, что становлюсь только лучше с тех пор, как стал профессионалом. Так что посмотрим, что бог приготовил для меня. Но, думаю, я не закрыл эту дверь, особенно в моём возрасте, я ещё довольно молод. Это лишь третий год в моей карьере за профессиональную команду», – сказал Адамс в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

Читайте интервью с разыгрывающим «Бетсити Пармы» Бренданом Адамсом на «Чемпионате».

