«Вариантов как минимум пять». Гомельский высказался о фаворитах на титул в этом сезоне НБА

Авторитетный российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мыслями о главных претендентах на чемпионство в нынешнем сезоне НБА. По мнению специалиста, говорить об одном очевидном фаворите пока рано.

– Верите ли вы в финал «Оклахома» – «Детройт» и есть ли у «Детройта» шансы победить?

– Я считаю, что у «Детройта» будет очень сложный финал Востока. Вполне возможно, что «Пистонс» и не пройдут в главный финал. А у «Оклахомы» очень плохо получается против «Сан-Антонио Спёрс». Так что вариантов главного финала как минимум пять, – написал Гомельский на своём официальном сайте.

