Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Анадолу Эфес Стамбул — Виртус Болонья. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Вариантов как минимум пять». Гомельский высказался о фаворитах на титул в этом сезоне НБА

«Вариантов как минимум пять». Гомельский высказался о фаворитах на титул в этом сезоне НБА
Комментарии

Авторитетный российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мыслями о главных претендентах на чемпионство в нынешнем сезоне НБА. По мнению специалиста, говорить об одном очевидном фаворите пока рано.

– Верите ли вы в финал «Оклахома» – «Детройт» и есть ли у «Детройта» шансы победить?
– Я считаю, что у «Детройта» будет очень сложный финал Востока. Вполне возможно, что «Пистонс» и не пройдут в главный финал. А у «Оклахомы» очень плохо получается против «Сан-Антонио Спёрс». Так что вариантов главного финала как минимум пять, – написал Гомельский на своём официальном сайте.

Материалы по теме
Фото
Чемпион НБА провёл первый матч после лечения рака. На паркете были также два россиянина

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android