Главная Баскетбол Новости

Гомельский вспомнил о работе Итудиса в ЦСКА после серии поражений клуба грека в Евролиге

Гомельский вспомнил о работе Итудиса в ЦСКА после серии поражений клуба грека в Евролиге
Комментарии

Известный российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мнением о неудачной серии «Хапоэля» из Тель-Авива (Израиль) в Евролиге. Команда греческого специалиста Димитриса Итудиса потерпела в турнире четыре подряд поражения. Ранее в СМИ появлялась информация о возможном увольнении тренера из-за неудовлетворительных результатов.

«Клуб «Хапоэль» из Тель-Авива потерпел четыре поражения подряд в Евролиге и опустился на пятое место в таблице с первого. Сообщается о том, что в команде продолжается конфликтная ситуация. Тренерский штаб во главе с Димитрисом Итудисом не может найти общий язык с самым высокооплачиваемым игроком Европы, разыгрывающим Василие Мицичем. Мне кажется, что ситуация напоминает ту, в которой Итудис уже был в ЦСКА, когда конфликты с Майком Джеймсом и рядом других игроков привели к снижению результатов. Выходит, что тренер не всегда прав. Иногда необходимо искать компромиссы», – написал Гомельский в своём телеграм-канале.

