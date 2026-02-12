13 очков Егора Дёмина не спасли «Бруклин» от проигрыша «Индиане» после преимущества «+18»

В ночь с 11 на 12 февраля мск на паркете арены «Барклайс-центр» в Нью-Йорке завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Бруклин Нетс» и «Индиана Пэйсерс». Гости выиграли встречу со счётом 115:110.

В активе 19-летнего российского разыгрывающего защитника «Бруклина» Егора Дёмина 13 очков, пять подборов и пять результативных передач. При игровом времени 32.22 Егор реализовал 3 из 8 бросков с игры (3 из 7 трёхочковых) и 4 из 4 штрафных, дважды сфолил, совершил одну потерю, выполнил один перехват и один блок-шот. Итоговый показатель «+/-» Дёмина составил «+12».

Самым результативным игроком матча стал тяжёлый форвард «Индианы» Джарэйс Уокер, в его активе 23 очка, пять подборов и три ассиста.

По ходу третьей четверти «Нетс» выигрывали с перевесом в 18 очков, но упустили своё преимущество.