Автодор — Самара. Прямая трансляция
18:00 Мск
Баскетбол

Бруклин Нетс — Индиана Пэйсерс, результат матча 12 февраля 2026, счет 110:115, регулярный чемпионат НБА 2025-2026

13 очков Егора Дёмина не спасли «Бруклин» от проигрыша «Индиане» после преимущества «+18»
Комментарии

В ночь с 11 на 12 февраля мск на паркете арены «Барклайс-центр» в Нью-Йорке завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Бруклин Нетс» и «Индиана Пэйсерс». Гости выиграли встречу со счётом 115:110.

НБА — регулярный чемпионат
12 февраля 2026, четверг. 03:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
110 : 115
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Бруклин Нетс: Траоре - 20, Уильямс - 19, Шарп - 19, Вульф - 14, Дёмин - 13, Сараф - 12, Пауэлл - 6, Мэнн - 4, Уилсон - 3, Майнотт, Агбаджи
Индиана Пэйсерс: Уокер - 23, Поттер - 19, Томпсон - 15, Питер - 14, Джонс - 11, Хафф - 11, Шеппард - 9, Джексон - 9, Браун - 4

В активе 19-летнего российского разыгрывающего защитника «Бруклина» Егора Дёмина 13 очков, пять подборов и пять результативных передач. При игровом времени 32.22 Егор реализовал 3 из 8 бросков с игры (3 из 7 трёхочковых) и 4 из 4 штрафных, дважды сфолил, совершил одну потерю, выполнил один перехват и один блок-шот. Итоговый показатель «+/-» Дёмина составил «+12».

Самым результативным игроком матча стал тяжёлый форвард «Индианы» Джарэйс Уокер, в его активе 23 очка, пять подборов и три ассиста.

По ходу третьей четверти «Нетс» выигрывали с перевесом в 18 очков, но упустили своё преимущество.

Комментарии
Новости. Баскетбол
