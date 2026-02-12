Трипл-дабл Николы Йокича помог «Денверу» обыграть «Мемфис»
В ночь с 11 на 12 февраля мск на паркете «Болл-Арены» в Денвере (США, штат Колорадо) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Денвер Наггетс» и «Мемфис Гриззлиз». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 122:116.
НБА — регулярный чемпионат
12 февраля 2026, четверг. 05:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
122 : 116
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Денвер Наггетс: Йокич - 26, Мюррэй - 23, Хардуэй-младший - 21, Браун - 14, Строутер - 11, Браун - 10, Валанчюнас - 9, Джонсон - 5, Пикетт - 3, Холмс, Ннаджи
Мемфис Гриззлиз: Джексон - 21, Джером - 19, Уэллс - 17, Проспер - 14, Хендрикс - 10, Джамай - 9, Пиппен Мл. - 8, Андерсон - 8, Колдуэлл-Поуп - 5, Лаверинг - 3, Спенсер - 2
Самым результативным игроком матча с трипл-даблом стал сербский центровой «Денвера» Никола Йокич — на его счету 26 очков, 15 подборов и 11 ассистов. У «Мемфиса» больше всех набрал тяжёлый форвард Грегори Джексон — 21 очко, пять подборов и три результативные передачи.
«Наггетс» выиграли второй матч из последних трёх, «Гриззлиз» потерпели четвёртое поражение подряд.
