Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
УНИКС — Бетсити Парма. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Денвер Наггетс — Мемфис Гриззлиз, результат матча 12 февраля 2026, счет 122:116, регулярный чемпионат НБА 2025-2026

Трипл-дабл Николы Йокича помог «Денверу» обыграть «Мемфис»
Комментарии

В ночь с 11 на 12 февраля мск на паркете «Болл-Арены» в Денвере (США, штат Колорадо) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Денвер Наггетс» и «Мемфис Гриззлиз». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 122:116.

НБА — регулярный чемпионат
12 февраля 2026, четверг. 05:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
122 : 116
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Денвер Наггетс: Йокич - 26, Мюррэй - 23, Хардуэй-младший - 21, Браун - 14, Строутер - 11, Браун - 10, Валанчюнас - 9, Джонсон - 5, Пикетт - 3, Холмс, Ннаджи
Мемфис Гриззлиз: Джексон - 21, Джером - 19, Уэллс - 17, Проспер - 14, Хендрикс - 10, Джамай - 9, Пиппен Мл. - 8, Андерсон - 8, Колдуэлл-Поуп - 5, Лаверинг - 3, Спенсер - 2

Самым результативным игроком матча с трипл-даблом стал сербский центровой «Денвера» Никола Йокич — на его счету 26 очков, 15 подборов и 11 ассистов. У «Мемфиса» больше всех набрал тяжёлый форвард Грегори Джексон — 21 очко, пять подборов и три результативные передачи.

«Наггетс» выиграли второй матч из последних трёх, «Гриззлиз» потерпели четвёртое поражение подряд.

Календарь НБА
Турнирная таблица НБА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android