«Голден Стэйт» без Карри и Батлера проиграл «Сан-Антонио», у Вембаньямы 26 очков
В ночь с 11 на 12 февраля мск на паркете арены «Чейз Центр» в Сан-Франциско (США, штат Калифорния) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Голден Стэйт Уорриорз» и «Сан-Антонио Спёрс». Гости выиграли встречу со счётом 126:113.
НБА — регулярный чемпионат
12 февраля 2026, четверг. 06:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
113 : 126
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Голден Стэйт Уорриорз: Муди - 17, Мелтон - 17, Грин - 17, Подзиемски - 16, Пост - 12, Пэйтон II - 10, Сантос - 9, Спенсер - 9, Хорфорд - 6, Ричард, Порзингис
Сан-Антонио Спёрс: Фокс - 27, Вембаньяма - 26, Джонсон - 21, Харпер - 14, Барнс - 10, Касл - 8, Брайант - 8, Васселл - 8, Корнет - 4, Маклафлин, Олиник, Бийомбо, Шампани
Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий защитник «Сан-Антонио» ДеАарон Фокс, на счету которого 27 очков и восемь ассистов. Французский центровой гостей Виктор Вембаньяма набрал 26 очков, добавив к ним девять подборов и четыре результативных паса.
Лидеры «Уорриорз» разыгрывающий защитник Стефен Карри и лёгкий форвард Джимми Батлер пропустили матч из-за повреждения.
