«Голден Стэйт» без Карри и Батлера проиграл «Сан-Антонио», у Вембаньямы 26 очков

В ночь с 11 на 12 февраля мск на паркете арены «Чейз Центр» в Сан-Франциско (США, штат Калифорния) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Голден Стэйт Уорриорз» и «Сан-Антонио Спёрс». Гости выиграли встречу со счётом 126:113.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий защитник «Сан-Антонио» ДеАарон Фокс, на счету которого 27 очков и восемь ассистов. Французский центровой гостей Виктор Вембаньяма набрал 26 очков, добавив к ним девять подборов и четыре результативных паса.

Лидеры «Уорриорз» разыгрывающий защитник Стефен Карри и лёгкий форвард Джимми Батлер пропустили матч из-за повреждения.