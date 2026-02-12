НБА: результаты игр 12 февраля

В ночь на 12 февраля в регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2025/2026 состоялся очередной игровой день, в рамках которого поклонники североамериканского баскетбола смогли посмотреть 14 матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедших игр.

НБА. Результаты матчей на 12 февраля:

«Кливленд Кавальерс» — «Вашингтон Уизардс» — 138:113;

«Шарлотт Хорнетс» — «Атланта Хоукс» — 110:107;

«Орландо Мэджик» — «Милуоки Бакс» — 108:116;

«Торонто Рэпторс» — «Детройт Пистонс» — 95:113;

«Филадельфия Сиксерс» — «Нью-Йорк Никс» — 89:138;

«Бостон Селтикс» — «Чикаго Буллз» — 124:105;

«Бруклин Нетс» — «Индиана Пэйсерс» — 110:105;

«Миннесота Тимбервулвз» — «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 133:109;

«Нью-Орлеан Пеликанс» — «Майами Хит» — 111:123;

«Хьюстон Рокетс» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 102:105;

«Денвер Наггетс» — «Мемфис Гриззлиз» — 122:116;

«Юта Джаз» — «Сакраменто Кингз» — 121:93;

«Финикс Санз» — «Оклахома-Сити Тандер» — 109:136;

«Голден Стэйт Уорриорз» — «Сан-Антонио Спёрс» — 113:126.