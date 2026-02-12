Скидки
Главная Баскетбол Новости

НБА – 2025/2026: результаты на 12 февраля, календарь, таблица

НБА: результаты игр 12 февраля
Комментарии

В ночь на 12 февраля в регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2025/2026 состоялся очередной игровой день, в рамках которого поклонники североамериканского баскетбола смогли посмотреть 14 матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедших игр.

НБА. Результаты матчей на 12 февраля:

«Кливленд Кавальерс» — «Вашингтон Уизардс» — 138:113;
«Шарлотт Хорнетс» — «Атланта Хоукс» — 110:107;
«Орландо Мэджик» — «Милуоки Бакс» — 108:116;
«Торонто Рэпторс» — «Детройт Пистонс» — 95:113;
«Филадельфия Сиксерс» — «Нью-Йорк Никс» — 89:138;
«Бостон Селтикс» — «Чикаго Буллз» — 124:105;
«Бруклин Нетс» — «Индиана Пэйсерс» — 110:105;
«Миннесота Тимбервулвз» — «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 133:109;
«Нью-Орлеан Пеликанс» — «Майами Хит» — 111:123;
«Хьюстон Рокетс» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 102:105;
«Денвер Наггетс» — «Мемфис Гриззлиз» — 122:116;
«Юта Джаз» — «Сакраменто Кингз» — 121:93;
«Финикс Санз» — «Оклахома-Сити Тандер» — 109:136;
«Голден Стэйт Уорриорз» — «Сан-Антонио Спёрс» — 113:126.

Календарь НБА сезона-2025/2026
Турнирная таблица НБА сезона-2025/2026
