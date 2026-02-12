Basket Cup: расписание на 12 февраля

В четверг, 12 февраля, во внутрисезонном турнире Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026 WINLINE Basket Cup состоится очередной игровой день, в рамках которого поклонники баскетбола смогут посмотреть один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием.

Basket Cup. Расписание матчей на 12 февраля:

20:00 мск — «Зенит» — «Уралмаш».

На данный момент группу В, в которой находятся и санкт-петербургский коллектив, и екатеринбургский, возглавляет казанский УНИКС, одержавший три победы при одном поражении в четырёх матчах.

«Зенит» — второй (три победы и одно поражение), уступая по разнице мячей. «Уралмаш» — третий (две победы и два поражения). «Игокеа» — четвёртая (0 побед и четыре поражения).