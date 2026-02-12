Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Анадолу Эфес Стамбул — Виртус Болонья. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Расписание матчей баскетбольной Единой лиги – 2025/2026 на 12 февраля

Единая лига: расписание матчей 12 февраля
Комментарии

В четверг, 12 февраля, в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026 состоится очередной игровой день, в рамках которого поклонники баскетбола смогут посмотреть два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием.

Единая лига. Расписание матчей на 12 февраля:

18:00 мск — «Автодор» — «Самара»;
19:00 мск — УНИКС — «Бетсити Парма».

После проведённых 26 матчей в регулярном чемпионате московский ЦСКА возглавляет турнирную таблицу, одержав 24 победы при двух поражениях. Казанский УНИКС — второй (23 победы и три поражения). На третьем месте располагается «Зенит» — 18 побед и девять поражений в 27 матчах.

Календарь Единой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Единой лиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
Лучший матч воспитанника «Локо» и топовые игры звёзд. Герои недели в Единой лиге
Рейтинг
Лучший матч воспитанника «Локо» и топовые игры звёзд. Герои недели в Единой лиге
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android