Единая лига: расписание матчей 12 февраля

В четверг, 12 февраля, в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026 состоится очередной игровой день, в рамках которого поклонники баскетбола смогут посмотреть два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием.

Единая лига. Расписание матчей на 12 февраля:

18:00 мск — «Автодор» — «Самара»;

19:00 мск — УНИКС — «Бетсити Парма».

После проведённых 26 матчей в регулярном чемпионате московский ЦСКА возглавляет турнирную таблицу, одержав 24 победы при двух поражениях. Казанский УНИКС — второй (23 победы и три поражения). На третьем месте располагается «Зенит» — 18 побед и девять поражений в 27 матчах.