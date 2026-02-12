Скидки
Расписание матчей баскетбольной Евролиги — 2025/2026 на 12 февраля

Евролига: расписание матчей на 12 февраля
Комментарии

В четверг, 12 февраля, в регулярном чемпионате Евролиги сезона-2025/2026 состоится очередной игровой день, в рамках которого поклонники европейского баскетбола смогут посмотреть пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием.

Евролига. Расписание матчей на 12 февраля:

20:30 мск — «Анадолу Эфес» — «Виртус»;
22:05 мск — «Маккаби» Тель-Авив — «Бавария»;
22:15 мск — «Олимпиакос» — «Црвена Звезда»;
22:30 мск — «Барселона» — «Париж»;
22:30 мск — «Валенсия» — АСВЕЛ.

После 26 матчей турнирную таблицу возглавляет турецкий «Фенербахче», одержавший 19 побед при семи поражениях. Второе место у «Олимпиакоса» — 17 побед при девяти поражениях.

