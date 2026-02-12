Зал славы имени Нейсмита объявил 21 финалиста, претендующих на включение в 2026 году

Пресс-служба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) представила список из 21 финалиста, претендующих на включение в Зал славы баскетбола имени Нейсмита. В отборе участвовали комитеты: Североамериканский, Женский, Ветеранским (мужчины), Ветеранским (женщины), Международным и Комитетом деятелей.

Финалисты будут переданы на рассмотрение Почетному комитету для избрания в члены Класса 2026 года. Новый класс будет объявлен в субботу, 4 апреля, в прямом эфире на канале ESPN2.

Финалисты Североамериканского комитета:

— Джоуи Кроуфорд [судья];

— Марк Фью [тренер];

— Блэйк Гриффин [игрок];

— Кевин Джонсон [игрок];

— Гэри Макнайт [тренер];

— Дик Мотта [тренер];

— Док Риверс [тренер];

— Келвин Сэмпсон [тренер];

— Амаре Стадемайр [игрок];

— Джерри Уэлш [тренер];

— Бак Уильямс [игрок].

Финалисты Женского комитета:

— Женская сборная США 1996 года

— Дженнифер Аззи [игрок]

— Элена Делле Донн [игрок]

— Шамик Холдскло [игрок]

— Кэндис Паркер [игрок]

Финалистка Женского комитета опытных игроков:

— Молли Болин-Казмер [игрок]

Финалист Международного комитета:

— Душан Ивкович [тренер]

Финалисты Комитета участников:

— Тэл Броди

— Майк Д’Антони

Финалист Мужского комитета опытных игроков:

— Маркес Джонсон.