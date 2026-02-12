Скидки
Зал славы имени Нейсмита объявил 21 финалиста, претендующих на включение в 2026 году

Зал славы имени Нейсмита объявил 21 финалиста, претендующих на включение в 2026 году
Пресс-служба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) представила список из 21 финалиста, претендующих на включение в Зал славы баскетбола имени Нейсмита. В отборе участвовали комитеты: Североамериканский, Женский, Ветеранским (мужчины), Ветеранским (женщины), Международным и Комитетом деятелей.

Финалисты будут переданы на рассмотрение Почетному комитету для избрания в члены Класса 2026 года. Новый класс будет объявлен в субботу, 4 апреля, в прямом эфире на канале ESPN2.

Финалисты Североамериканского комитета:
— Джоуи Кроуфорд [судья];
— Марк Фью [тренер];
Блэйк Гриффин [игрок];
— Кевин Джонсон [игрок];
— Гэри Макнайт [тренер];
— Дик Мотта [тренер];
Док Риверс [тренер];
— Келвин Сэмпсон [тренер];
— Амаре Стадемайр [игрок];
— Джерри Уэлш [тренер];
— Бак Уильямс [игрок].

Финалисты Женского комитета:
— Женская сборная США 1996 года
— Дженнифер Аззи [игрок]
— Элена Делле Донн [игрок]
— Шамик Холдскло [игрок]
— Кэндис Паркер [игрок]

Финалистка Женского комитета опытных игроков:
— Молли Болин-Казмер [игрок]

Финалист Международного комитета:
— Душан Ивкович [тренер]

Финалисты Комитета участников:
— Тэл Броди
— Майк Д’Антони

Финалист Мужского комитета опытных игроков:
— Маркес Джонсон.

