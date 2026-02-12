Скидки
Главная Баскетбол Новости

Тренер «Зенита» Радоньич высказался о матче с «Уралмашем» в Basket Cup

Тренер «Зенита» Радоньич высказался о матче с «Уралмашем» в Basket Cup
Комментарии

Главный тренер команды Единой лиги ВТБ «Зенит» Деян Радоньич высказался в преддверии матча внутрисезонного турнира WINLIEN Basket Cup с «Уралмашем».

WINLINE Basket Cup . Группа B
12 февраля 2026, четверг. 20:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Уралмаш
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Прежде всего хочу сказать, что это хорошая команда, сейчас они находятся в отличной форме. Поэтому нам нужно быть готовыми провести хороший матч, быть максимально сосредоточенными и выложиться на площадке. Конечно, в защите нужно сделать многое, а в нападении — что очень-очень важно, возможно, даже самое важное — правильно читать игру», — приводит слова Радоньича пресс-служба команды.

На данный момент группу В, в которой находятся и санкт-петербургский коллектив, и екатеринбургский, возглавляет казанский УНИКС, одержавший три победы при одном поражении в четырёх матчах.

«Зенит» — второй (три победы и одно поражение), уступая по разнице мячей. «Уралмаш» — третий (две победы и два поражения). «Игокеа» — четвёртая (0 побед и четыре поражения).

