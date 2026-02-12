Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — Париж Баскетбол. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Тренер «Бруклина» Фернандес отреагировал на промах Дёмина в концовке матча с «Индианой»

Тренер «Бруклина» Фернандес отреагировал на промах Дёмина в концовке матча с «Индианой»
Комментарии

Главный тренер команды НБА «Бруклин Нетс» Жорди Фернандес прокомментировал реализацию трёхочковых в проигранном матче с «Индианой Пэйсерс» (110:115).

НБА — регулярный чемпионат
12 февраля 2026, четверг. 03:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
110 : 115
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Бруклин Нетс: Траоре - 20, Уильямс - 19, Шарп - 19, Вульф - 14, Дёмин - 13, Сараф - 12, Пауэлл - 6, Мэнн - 4, Уилсон - 3, Майнотт, Клауни, Агбаджи
Индиана Пэйсерс: Уокер - 23, Поттер - 19, Томпсон - 15, Питер - 14, Джонс - 11, Хафф - 11, Шеппард - 9, Джексон - 9, Браун - 4, Нембард, Макконнелл, Несмит, Сиакам

— В концовке бросок Егора получился довольно чистым, но в целом по поводу трёхочковых в четвёртой четверти — те возможности, которые у вас были, это именно те броски, которых вы хотели, или всё-таки что-то пошло не так? Показалось, что ваши броски были не такими открытыми. Вроде за четверть вы попали всего один из семи или один из восьми.
— Надо будет посмотреть видео, чтобы оценить моменты точнее, но, насколько помню, большинство бросков были достаточно чистыми. Тут уже не всё зависит от нас — пойдут они или нет. В целом процент трёхочковых у нас хороший — 42%. Однако то, на что мы действительно можем влиять — это подборы на чужом щите, быстрые отрывы и, конечно, сокращение потерь. Когда трёхочковый залетает — отлично, но главное, чтобы броски были качественными, и игроки в целом с этим справились. Важно учиться не полагаться только на трёхочковые, потому что если начинаешь надеяться только на их реализацию — игра становится зажатой, и из-за этого мы забываем делать другие важные вещи, — приводит слова Фернандеса издание YES Network.

Материалы по теме
Егор Дёмин досадно промахнулся в концовке — «Бруклин» упустил победу
Егор Дёмин досадно промахнулся в концовке — «Бруклин» упустил победу
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android