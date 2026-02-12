Тренер «Бруклина» Фернандес отреагировал на промах Дёмина в концовке матча с «Индианой»

Главный тренер команды НБА «Бруклин Нетс» Жорди Фернандес прокомментировал реализацию трёхочковых в проигранном матче с «Индианой Пэйсерс» (110:115).

— В концовке бросок Егора получился довольно чистым, но в целом по поводу трёхочковых в четвёртой четверти — те возможности, которые у вас были, это именно те броски, которых вы хотели, или всё-таки что-то пошло не так? Показалось, что ваши броски были не такими открытыми. Вроде за четверть вы попали всего один из семи или один из восьми.

— Надо будет посмотреть видео, чтобы оценить моменты точнее, но, насколько помню, большинство бросков были достаточно чистыми. Тут уже не всё зависит от нас — пойдут они или нет. В целом процент трёхочковых у нас хороший — 42%. Однако то, на что мы действительно можем влиять — это подборы на чужом щите, быстрые отрывы и, конечно, сокращение потерь. Когда трёхочковый залетает — отлично, но главное, чтобы броски были качественными, и игроки в целом с этим справились. Важно учиться не полагаться только на трёхочковые, потому что если начинаешь надеяться только на их реализацию — игра становится зажатой, и из-за этого мы забываем делать другие важные вещи, — приводит слова Фернандеса издание YES Network.