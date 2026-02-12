Защитник «Зенита» Мун высказался о роли Вергуна в преддверии встречи с «Уралмашем»

Американский защитник команды Единой лиги ВТБ «Зенит» Ксавьер Мун высказался в преддверии матча WINLINE Basket Cup с «Уралмашем».
— Победа над «Уралмашем» обеспечит «Зениту» место в «Финале четырёх» Basket Cup. Чувствуете ли вы дополнительное давление в связи с эти или всё в порядке?
— Нет, для нас это просто ещё одна игра, в которой мы хотим победить. Мы относимся к ней так же, как к любой другой.
— Как вы знаете, Ростислав Вергун, наш ассистент тренера, ранее был главным тренером «Уралмаша» и хорошо знает эту команду. Будет ли это нашим дополнительным преимуществом?
— Безусловно. Да, он некоторое время был их тренером, поэтому знает игроков. Это даёт нам небольшое дополнительное преимущество, которое нам и нужно. Так что мы во многом полагаемся на него, особенно когда речь идёт о составе соперника, — приводит слова Муна пресс-служба команды.