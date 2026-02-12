Юдин назвал ключевую задачу «Уралмаша» на матч с «Зенитом» в Basket Cup

Главный тренер команды Единой лиги ВТБ «Уралмаш» Антон Юдин высказался в преддверии матча внутрисезонного турнира WINLIEN Basket Cup с «Зенитом».

WINLINE Basket Cup . Группа B WINLINE Basket Cup . Группа B 12 февраля 2026, четверг. 20:00 МСК Зенит Санкт-Петербург Не начался Уралмаш Екатеринбург

«Зенит» недавно сменил главного тренера, поэтому сейчас команда выглядит не до конца предсказуемо: за плечами всего три матча и достаточно много изменений. К тому же Мун не принимал участия в предыдущих играх против «Уралмаша». Все эти факторы мы учитываем при подготовке.

Понимаем, что кубковый матч имеет большое значение для обеих команд. Для нас ключевая задача – сыграть более собранно в защите и значительно сократить количество ошибок по сравнению с предыдущими играми. Именно на этом делаем основной акцент», — приводит слова Юдина пресс-служба турнира.