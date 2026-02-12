«Хочу доказать, что я — лучший шутер». Фрейзер — об участии в Матче звёзд Единой лиги

Американский разыгрывающий «Зенита» Трент Фрейзер отреагировал на своё участие в Матче звёзд — 2026.

«Я очень счастлив, меня выбирают на Матч звёзд третий год подряд, но из-за травм я никак не мог принять участия. Теперь наконец-то смогу это сделать — поехать на Матч звёзд и испытать всё это. Я видел хайлайты, это выглядит очень круто. Поэтому с нетерпением жду, когда смогу принять участие и почувствовать это на себе.

Конкурс трёхочковых? Это очень важно для меня. Хочу доказать, что именно я — лучший шутер в лиге. Поэтому настроен только на победу. В конкурсе участвует много классных баскетболистов, так что будет нелегко. Но знаю, что с моими скиллами я смогу победить», — приводит слова Фрейзера телеграм-канал «Высота 305».