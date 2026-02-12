Скидки
«Йокич и Дончич валяются на паркете и бросают с центра». Дюрант — о Матче звёзд НБА

Двукратный чемпион НБА Кевин Дюрант («Хьюстон Рокетс») высказался по поводу Матча звёзд — 2026, ответив на вопрос, будут ли команды играть во всю силу.

«Вам стоит спросить европейцев и сборную мира, собираются ли они конкурировать (смеётся). Посмотрите на Луку Дончича и Николу Йокича и вспомните, что они вытворяют на Матче звёзд. Это конкуренция? Почему вы не задавались вопросом, чем они там занимаются. Зато вас интересует команда стариков и американцев.

А эти два парня — Лука и Йокич — им вообще плевать на эту игру. Они там валяются на паркете. Бросают с центра площадки. Но вы беспокоитесь, будут ли старики играть в полную силу? Я умею читать между строк, бро. Это просто тема, которую все вокруг обсуждают», — приводит слова Дюранта ESPN.

