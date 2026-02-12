«Результаты не отражают её реальной силы». Тренер «Автодора» — о матче с «Самарой»

Главный тренер команды Единой лиги ВТБ «Автодор» Миленко Богичевич высказался о матче с «Самарой».

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 12 февраля 2026, четверг. 18:00 МСК Автодор Саратов Не начался Самара Самарская область

«Безусловно, результаты «Самары» не отражают её реальной силы. У них были игры, в которых они уступали лишь в самом конец, как, например, в например в нашей последней встрече. Кроме того, самарцы также постоянно страдают от травм. Нам это хорошо знакомо, поэтому мы очень уважительно относимся к этому сопернику. Когда «Самара» в полном составе, они представляют реальную опасность. В их коллективе игроки с большим опытом в Лиге, способные решать исход игры.

Нам необходимо сохранять голову, играть энергично и жёстко, пользоваться нашими преимуществами. Мы прекрасно осознаём важность таких встреч, поэтому будем играть с полной самоотдачей», — приводит слова Богичевича пресс-служба клуба.