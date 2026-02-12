Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — Париж Баскетбол. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Результаты не отражают её реальной силы». Тренер «Автодора» — о матче с «Самарой»

«Результаты не отражают её реальной силы». Тренер «Автодора» — о матче с «Самарой»
Комментарии

Главный тренер команды Единой лиги ВТБ «Автодор» Миленко Богичевич высказался о матче с «Самарой».

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
12 февраля 2026, четверг. 18:00 МСК
Автодор
Саратов
Не начался
Самара
Самарская область
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Безусловно, результаты «Самары» не отражают её реальной силы. У них были игры, в которых они уступали лишь в самом конец, как, например, в например в нашей последней встрече. Кроме того, самарцы также постоянно страдают от травм. Нам это хорошо знакомо, поэтому мы очень уважительно относимся к этому сопернику. Когда «Самара» в полном составе, они представляют реальную опасность. В их коллективе игроки с большим опытом в Лиге, способные решать исход игры.

Нам необходимо сохранять голову, играть энергично и жёстко, пользоваться нашими преимуществами. Мы прекрасно осознаём важность таких встреч, поэтому будем играть с полной самоотдачей», — приводит слова Богичевича пресс-служба клуба.

Материалы по теме
«Хочу доказать, что я — лучший шутер». Фрейзер — об участии в Матче звёзд Единой лиги
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android