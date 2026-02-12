Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — Париж Баскетбол. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Принципиальный матч». Тренер «Самары» — о встрече с «Автодором» в Единой лиге

«Принципиальный матч». Тренер «Самары» — о встрече с «Автодором» в Единой лиге
Комментарии

Главный тренер команды Единой лиги ВТБ «Самара» Владислав Коновалов высказался о матче с «Автодором».

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
12 февраля 2026, четверг. 18:00 МСК
Автодор
Саратов
Не начался
Самара
Самарская область
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Это принципиальный матч для обеих команд. Сейчас мы не только географические соседи, но и находимся рядом в турнирной таблице. Главная цель и у нас, и у «Автодора» – победа в «волжском дерби». Перед игрой в Саратове мы рады, что кадровая ситуация «Самары» начинает улучшаться. В строй вернулись Миша, Артём и Никита. Да, они сейчас находятся не в идеальной форме. Но быстро встраиваются в наш баскетбол, обладая хорошим движением, быстротой и мышлением. Это будет для нас плюсом.

К сожалению, мы потеряли Сашу Кузнецова, который «тащил» команду последние девять матчей в роли основного разыгрывающего. Он набрал хорошую форму, но определённое истощение дало о себе знать. Также вне игры остаются Данила Чикарёв и Дмитрий Халдеев.

В составе «Автодора» особого внимания заслуживают Малик Ньюмэн и Ален Хаджибегович. Оба – несомненные лидеры команды, от которых идёт основная опасность. Даниил Коско и Павел Земский – игроки, которые качественно усилили саратовцев по ходу сезона. Нас ожидает сложный матч с хорошим соперником. Мы готовы к бою!» — приводит слова Коновалова пресс-служба команды.

Материалы по теме
«Результаты не отражают её реальной силы». Тренер «Автодора» — о матче с «Самарой»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android