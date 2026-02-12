«Принципиальный матч». Тренер «Самары» — о встрече с «Автодором» в Единой лиге

Главный тренер команды Единой лиги ВТБ «Самара» Владислав Коновалов высказался о матче с «Автодором».

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 12 февраля 2026, четверг. 18:00 МСК Автодор Саратов Не начался Самара Самарская область Кто победит в основное время? П1 X П2

«Это принципиальный матч для обеих команд. Сейчас мы не только географические соседи, но и находимся рядом в турнирной таблице. Главная цель и у нас, и у «Автодора» – победа в «волжском дерби». Перед игрой в Саратове мы рады, что кадровая ситуация «Самары» начинает улучшаться. В строй вернулись Миша, Артём и Никита. Да, они сейчас находятся не в идеальной форме. Но быстро встраиваются в наш баскетбол, обладая хорошим движением, быстротой и мышлением. Это будет для нас плюсом.

К сожалению, мы потеряли Сашу Кузнецова, который «тащил» команду последние девять матчей в роли основного разыгрывающего. Он набрал хорошую форму, но определённое истощение дало о себе знать. Также вне игры остаются Данила Чикарёв и Дмитрий Халдеев.

В составе «Автодора» особого внимания заслуживают Малик Ньюмэн и Ален Хаджибегович. Оба – несомненные лидеры команды, от которых идёт основная опасность. Даниил Коско и Павел Земский – игроки, которые качественно усилили саратовцев по ходу сезона. Нас ожидает сложный матч с хорошим соперником. Мы готовы к бою!» — приводит слова Коновалова пресс-служба команды.