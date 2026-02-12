«Можно назвать одним из величайших». Дюрант — о Леонарде

37-летний форвард и двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Кевин Дюрант, выступающий за клуб «Хьюстон Рокетс», комплиментарно отозвался о 34-летнем лёгком форварде «Лос-Анджелес Клипперс» и двукратном чемпионе лиги Кавае Леонарде после поражения в очной встрече — 102:105.

«Он умеет набирать очки. Он может забивать с любой точки на площадке. К тому же у них не хватает пары ребят в ротации, поэтому бо́льшую часть игры они играют через него. Он терпелив на площадке, и его точно можно назвать одним из величайших всех времён. За таким игроком приходится следить всю игру», — приводит слова Дюранта издание ESPN.