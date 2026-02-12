Скидки
Главная Баскетбол Новости

«Можно назвать одним из величайших». Дюрант — о Леонарде

«Можно назвать одним из величайших». Дюрант — о Леонарде
Комментарии

37-летний форвард и двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Кевин Дюрант, выступающий за клуб «Хьюстон Рокетс», комплиментарно отозвался о 34-летнем лёгком форварде «Лос-Анджелес Клипперс» и двукратном чемпионе лиги Кавае Леонарде после поражения в очной встрече — 102:105.

НБА — регулярный чемпионат
12 февраля 2026, четверг. 04:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
102 : 105
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Хьюстон Рокетс: Дюрант - 21, Шеппард - 17, Смит II - 16, Шенгюн - 16, Исон - 13, Томпсон - 12, Тэйт - 4, Капела - 3, Холидей, Окоги, Кроуфорд, Грин
Лос-Анджелес Клипперс: Леонард - 27, Данн - 16, Матурин - 16, Лопес - 15, Джонс - 12, Коллинз - 12, Миллер - 4, Сандерс - 3, Богданович, Кристи, Нидерхаузер, Вашингтон Мл., Джексон, Бэнтон

«Он умеет набирать очки. Он может забивать с любой точки на площадке. К тому же у них не хватает пары ребят в ротации, поэтому бо́льшую часть игры они играют через него. Он терпелив на площадке, и его точно можно назвать одним из величайших всех времён. За таким игроком приходится следить всю игру», — приводит слова Дюранта издание ESPN.

