Купер Флэгг пропустит Матч восходящих звёзд НБА — 2026 — Макмахон

Обозреватель ESPN Тим Макмахон сообщил о том, что 19-летний американский лёгкий форвард Купер Флэгг, выступающий за коллектив Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), пропустит уикенд Матча звёзд НБА — 2026 и не примет участия во встрече восходящих звёзд.

По данным журналиста, у Купера диагностировано растяжение связок голеностопа, которое не позволит ему выйти на паркет. Ожидается, что Флэгг выбыл на небольшой срок.

Флэгг, которого «Маверикс» выбрали под первым номером на драфте прошлым летом, в этом сезоне набирает в среднем 20,4 очка, делает 6,6 подбора и 4,1 передачи за игру при реализации чуть более 48% бросков с игры.