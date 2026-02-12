Картер раскрыл, как НБА сделала ему, Леброну, Брайанту и Макгрэди предложение на $ 1 млн

Член Зала славы Винс Картер рассказал, что руководство Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в своё время предлагало ему, Леброну Джеймсу, Коби Брайанту и Трэйси Макгрэди по $ 1 млн за участие в конкурсе по броскам сверху в рамках Матча всех звёзд, однако реализовать идею не удалось.

«Они хотели, чтобы участвовали я, ты, Коби и Брон — за миллион долларов. Я сказал, что согласен, если согласятся все остальные. В итоге, насколько я понял, я был единственным, кто ответил «да». Мне так и не перезвонили, и всё постепенно сошло на нет», — сказал Картер в подкасте с Макгрэди, фрагмент которого доступен в социальных сетях.

