Эксперт — о 22-летнем игроке: на наших глазах восходит новая звезда НБА

Известный аналитик и эксперт Стивен Эй Смит поделился мнением о прогрессе 22-летнего центрового «Сан-Антонио Спёрс» Виктора Вембаньямы.

«На наших глазах в НБА восходит новая звезда. Его зовут Виктор Вембаньяма. Он не просто тяжёлый форвард — он всё сразу. Он реализует около 39% трёхочковых, забивает больше 50% бросков с игры. У него есть дриблинг, бросок с отклонением. Также он здорово бросает со средней дистанции и «трёшки». А при росте семь футов пять дюймов ему почти не нужно прыгать, чтобы забивать сверху», — сказал Эй Смит в своём подкасте.

Реакция Виктора Вембаньямы на попадание в стартовый состав МВЗ: