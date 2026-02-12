Скидки
Баскетбол

Эксперт — о 22-летнем игроке: на наших глазах восходит новая звезда НБА

Эксперт — о 22-летнем игроке: на наших глазах восходит новая звезда НБА
Комментарии

Известный аналитик и эксперт Стивен Эй Смит поделился мнением о прогрессе 22-летнего центрового «Сан-Антонио Спёрс» Виктора Вембаньямы.

«На наших глазах в НБА восходит новая звезда. Его зовут Виктор Вембаньяма. Он не просто тяжёлый форвард — он всё сразу. Он реализует около 39% трёхочковых, забивает больше 50% бросков с игры. У него есть дриблинг, бросок с отклонением. Также он здорово бросает со средней дистанции и «трёшки». А при росте семь футов пять дюймов ему почти не нужно прыгать, чтобы забивать сверху», — сказал Эй Смит в своём подкасте.

Важнейший Матч звёзд НБА не только для США, но и для России! В 2026-м будет много яркого
Важнейший Матч звёзд НБА не только для США, но и для России! В 2026-м будет много яркого

Реакция Виктора Вембаньямы на попадание в стартовый состав МВЗ:

