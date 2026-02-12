«Кто вы такие?» Грин жёстко высказался об экспертах за их мнение о недавней драке в НБА

Тяжёлый форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин раскритиковал представителей СМИ за двойные стандарты при оценке драк в НБА. Поводом стала потасовка в недавнем матче регулярного чемпионата между «Шарлотт Хорнетс» и «Детройт Пистонс» (104:110), после которой ряд аналитиков призвал к жёстким дисквалификациям. Грин обратил внимание, что те же эксперты регулярно называют современную лигу «слишком мягкой».

«Меня раздражают люди, которые говорят: «Он должен получить столько-то матчей дисквалификации». Кто вы такие? Вы даже не знаете, на чём Адам Сильвер основывает свои решения. Просто называете какие-то безумные сроки, потому что это не влияет ни на вашу команду, ни на ваши деньги.

А потом эти же люди выходят к микрофону и говорят: «НБА стала мягкой». Но вы только что требовали огромную дисквалификацию за небольшую драку. Определитесь и придерживайтесь одной позиции», — сказал Грин в своём подкасте.

Также форвард отметил, что уважает таких аналитиков, как Шакил О’Нил и Гилберт Аренас, поскольку, по его словам, они всегда придерживаются одной линии, даже если их мнение вызывает споры.

