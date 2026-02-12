Скидки
Барселона — Париж Баскетбол. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
«Кто вы такие?» Грин жёстко высказался об экспертах за их мнение о недавней драке в НБА

Тяжёлый форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин раскритиковал представителей СМИ за двойные стандарты при оценке драк в НБА. Поводом стала потасовка в недавнем матче регулярного чемпионата между «Шарлотт Хорнетс» и «Детройт Пистонс» (104:110), после которой ряд аналитиков призвал к жёстким дисквалификациям. Грин обратил внимание, что те же эксперты регулярно называют современную лигу «слишком мягкой».

НБА — регулярный чемпионат
10 февраля 2026, вторник. 03:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
104 : 110
Детройт Пистонс
Детройт
Шарлотт Хорнетс: Миллер - 24, Болл - 20, Нуппель - 20, Уильямс - 12, Бриджес - 6, Джеймс - 6, Колкбреннер - 6, Грин - 5, Манн - 5, Диабате, Коннотон, Тиллман
Детройт Пистонс: Каннингем - 33, Робинсон - 18, Дюрен - 15, Рид - 12, Харрис - 11, Томпсон - 6, Леверт - 5, Дженкинс - 4, Грин - 4, Стюарт - 2, Сассер, Хаертер

«Меня раздражают люди, которые говорят: «Он должен получить столько-то матчей дисквалификации». Кто вы такие? Вы даже не знаете, на чём Адам Сильвер основывает свои решения. Просто называете какие-то безумные сроки, потому что это не влияет ни на вашу команду, ни на ваши деньги.

А потом эти же люди выходят к микрофону и говорят: «НБА стала мягкой». Но вы только что требовали огромную дисквалификацию за небольшую драку. Определитесь и придерживайтесь одной позиции», — сказал Грин в своём подкасте.

Также форвард отметил, что уважает таких аналитиков, как Шакил О’Нил и Гилберт Аренас, поскольку, по его словам, они всегда придерживаются одной линии, даже если их мнение вызывает споры.

Грин поругался с фанатом, оскорбившим его на расовой почве:

