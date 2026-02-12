«Самара» одержала вторую победу в сезоне, на выезде обыграв «Автодор» в Единой лиге

В Саратове состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором местный «Автодор» принимал «Самару». Встреча завершилась победой гостей со счётом 95:87 (17:18, 26:27, 21:17, 31:25). Отметим, что благодаря этой победе самарцы прервали серию поражений в турнире, насчитывавшую девять матчей. Для подопечных Владислава Коновалова это вторая победа в сезоне.

Самым результативным в составе «Автодора» стал защитник Малик Ньюмэн, на счету которого 26 очков, шесть подборов и одна передача. В составе «Самары» лучшую результативность показал защитник Никита Михайловский, набравший 25 очков. Также в его активе 10 подборов и шесть передач.

В следующем туре «Автодор» на выезде сыграет с «Енисеем». Встреча состоится 17 февраля и начнётся в 15:30 мск. «Самара» 18 февраля примет «Пари Нижний Новгород». Начало игры — в 18:00 мск.

