Главная Баскетбол Новости

Автодор — Самара, результат матча 12 февраля 2026, счет 87:95, Единая лига ВТБ – 2025/2026

«Самара» одержала вторую победу в сезоне, на выезде обыграв «Автодор» в Единой лиге
Комментарии

В Саратове состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором местный «Автодор» принимал «Самару». Встреча завершилась победой гостей со счётом 95:87 (17:18, 26:27, 21:17, 31:25). Отметим, что благодаря этой победе самарцы прервали серию поражений в турнире, насчитывавшую девять матчей. Для подопечных Владислава Коновалова это вторая победа в сезоне.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
12 февраля 2026, четверг. 18:00 МСК
Автодор
Саратов
Окончен
87 : 95
Самара
Самарская область
Автодор: Сущик, Пранаускис, Евсеев, Фёдоров, Земский, Мотовилов, Коско, Ньюмэн, Яковлев, Хаджибегович
Самара: Чеваренков, Шейко, Пивцайкин, Михайловский, Саврасов, Минченко, Походяев, Летино, М. Кулагин, Косяков, Чебуркин

Самым результативным в составе «Автодора» стал защитник Малик Ньюмэн, на счету которого 26 очков, шесть подборов и одна передача. В составе «Самары» лучшую результативность показал защитник Никита Михайловский, набравший 25 очков. Также в его активе 10 подборов и шесть передач.

В следующем туре «Автодор» на выезде сыграет с «Енисеем». Встреча состоится 17 февраля и начнётся в 15:30 мск. «Самара» 18 февраля примет «Пари Нижний Новгород». Начало игры — в 18:00 мск.

Календарь Единой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Единой лиги сезона-2025/2026
