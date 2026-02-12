Скидки
Стивен Эй Смит раскритиковал звёзд НБА за пропуски матчей

Стивен Эй Смит раскритиковал звёзд НБА за пропуски матчей
Известный комментатор и эксперт Стивен Эй Смит высказался о проблеме пропусков игр современными звёздами НБА.

«Что, чёрт возьми, вы делали, когда пропускали игры? Сегодняшние баскетболисты получают деньги, которых хватило бы на несколько поколений. И здесь нет проблемы, если травмы настоящие. Но брать выходные ради отдыха, когда медицина и восстановление достигли невероятных высот, — это неприемлемо», — сказал Эй Смит в своём подкасте.

Ранее Эй Смит поделился мнением о прогрессе 22-летнего французского центрового «Сан-Антонио Спёрс» Виктора Вембаньямы.

