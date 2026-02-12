Скидки
Барселона — Париж Баскетбол. Прямая трансляция
22:30 Мск
УНИКС — Бетсити Парма, результат матча 12 февраля 2026, счет 74:72, Единая лига ВТБ – 2025/2026

УНИКС вырвал победу в матче с «Пармой» в Единой лиге
Комментарии

Завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в ходе которого УНИКС в Казани принимал пермскую «Бетсити Парму». Встреча проходила в упорной борьбе и завершилась победой хозяев площадки со счётом 74:72 (18:18, 22:21, 19:22, 15:11).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
12 февраля 2026, четверг. 19:00 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
74 : 72
Бетсити Парма
Пермский край
УНИКС: Беленицкий, Рейнольдс, Бингэм, Д. Кулагин, Брюэр, Ли, Захаров, Абдулбасиров, Илюк, Белоусов, Стуленков, Швед
Бетсити Парма: Адамс, Свинин, Адамс, Ильницкий, Стафеев, Картер, Шашков, Фирсов, Егоров, Захаров

Лучшую результативность в составе казанского клуба показал американский центровой Джален Рейнольдс. Он принёс своей команде 30 очков. Также в его активе шесть подборов и три результативные передачи. У гостей больше всего очков набрал российский форвард Лев Свинин (17). Также на его счету четыре подбора и две передачи.

В следующем туре регулярного чемпионата УНИКС на выезде сыграет с «Автодором». Встреча состоится 21 февраля и начнётся в 15:00 мск. «Бетсити Парма» 17 февраля примет «Локомотив-Кубань». Начало — в 17:30 мск.

Календарь Единой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Единой лиги сезона-2025/2026
