УНИКС вырвал победу в матче с «Пармой» в Единой лиге

Завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в ходе которого УНИКС в Казани принимал пермскую «Бетсити Парму». Встреча проходила в упорной борьбе и завершилась победой хозяев площадки со счётом 74:72 (18:18, 22:21, 19:22, 15:11).

Лучшую результативность в составе казанского клуба показал американский центровой Джален Рейнольдс. Он принёс своей команде 30 очков. Также в его активе шесть подборов и три результативные передачи. У гостей больше всего очков набрал российский форвард Лев Свинин (17). Также на его счету четыре подбора и две передачи.

В следующем туре регулярного чемпионата УНИКС на выезде сыграет с «Автодором». Встреча состоится 21 февраля и начнётся в 15:00 мск. «Бетсити Парма» 17 февраля примет «Локомотив-Кубань». Начало — в 17:30 мск.

