Единая лига: результаты матчей 12 февраля

В четверг, 12 февраля, в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026 состоялись два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами завершившихся встреч.

Результаты Единой лиги на 12 февраля:

«Автодор» — «Самара» — 87:95;
УНИКС — «Бетсити Парма» — 74:72.

Лидером Единой лиги в настоящий момент является московский ЦСКА, на счету которого 24 победы и два поражения. На второй позиции располагается УНИКС, у которого также 24 победы, но три поражения. Тройку сильнейших замыкает «Зенит» из Санкт-Петербурга (18 побед и девять поражений).

Егор Дёмин и баскетболисты «Бруклина» назвали лучшую видеоигру:

