«Зенит» дома проиграл «Уралмашу» с разницей «-14» в матче Basket Cup

Завершился матч группового этапа внутрисезонного турнира Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026 WINLINE Basket Cup, в котором петербургский «Зенит» принимал «Уралмаш» из Екатеринбурга. Встреча закончилась в пользу гостей со счётом 81:67 (20:17, 27:18, 16:22, 18:10).

Самым результативным в составе клуба из Санкт-Петербурге стал американский разыгрывающий Трент Фрейзер, набравший 23 очка. Также спортсмен сделал два подбора и отдал три передачи. В составе «Уралмаша» лучшую результативность продемонстрировал американский форвард Хэйден Далтон, в активе которого 17 очков и семь подборов.

В следующем туре «Зенит» в гостях сыграет с казанским УНИКСом. Встреча состоится 26 марта. «Уралмаш» в следующем туре сыграет с боснийским клубом «Игокеа». Игра состоится 18 марта в Екатеринбурге.

