Барселона — Париж Баскетбол. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Главная Баскетбол Новости

Зенит — Уралмаш, результат матча 12 февраля 2026, счет 67:81, WINLINE Basket Cup — 2025/2026

«Зенит» дома проиграл «Уралмашу» с разницей «-14» в матче Basket Cup
Комментарии

Завершился матч группового этапа внутрисезонного турнира Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026 WINLINE Basket Cup, в котором петербургский «Зенит» принимал «Уралмаш» из Екатеринбурга. Встреча закончилась в пользу гостей со счётом 81:67 (20:17, 27:18, 16:22, 18:10).

WINLINE Basket Cup . Группа B
12 февраля 2026, четверг. 20:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
67 : 81
Уралмаш
Екатеринбург
Зенит: Фрейзер, Роберсон, Щербенев, Карасёв, Мартюк, Жбанов, Узинский, Мун, Рэндольф, Воронцевич, Емченко, Шаманич
Уралмаш: Нэвелс, Эллис, Пынько, Петенев, Ивлев, Писклов, Новиков, Белянков, Даглас, Далтон, Нэльсон

Самым результативным в составе клуба из Санкт-Петербурге стал американский разыгрывающий Трент Фрейзер, набравший 23 очка. Также спортсмен сделал два подбора и отдал три передачи. В составе «Уралмаша» лучшую результативность продемонстрировал американский форвард Хэйден Далтон, в активе которого 17 очков и семь подборов.

В следующем туре «Зенит» в гостях сыграет с казанским УНИКСом. Встреча состоится 26 марта. «Уралмаш» в следующем туре сыграет с боснийским клубом «Игокеа». Игра состоится 18 марта в Екатеринбурге.

Календарь Basket Cup 2025/2026
Турнирная таблица Basket Cup 2025/2026
Ислам Махачев поиграл в баскетбол в Дагестане:

Комментарии
