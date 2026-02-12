Basket Cup: результаты на 12 февраля

В четверг, 12 февраля, во внутрисезонном турнире Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026 WINLINE Basket Cup состоялся очередной игровой день, в рамках которого поклонники баскетбола смогли посмотреть один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатом.

Basket Cup. Результаты матчей на 12 февраля:

«Зенит» — «Уралмаш» — 67:81.

«Зенит» и «Уралмаш» выступают в группе «Б». Клуб из Санкт-Петербурга занимает второе место. В активе подопечных Деяна Радоньича три победы и два поражения. «Уралмаш» располагается на третьей строчке, имея аналогичную разницу побед и поражений.

