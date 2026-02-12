Назван игрок, который заменит Янниса Адетокунбо в Матче всех звёзд НБА — 2026

Разыгрывающий «Сан-Антонио Спёрс» ДеАарон Фокс заменит форварда «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо в Матче всех звёзд НБА – 2026. Об этом информирует пресс-служба Национальной баскетбольной ассоциации.

Фокс присоединится к составу команды USA Stripes. Адетокунбо пропустит матч из-за травмы икры. Защитник «Майами Хит» Норман Пауэлл переведён в «команду Мира».

Мероприятие пройдёт 15 февраля. Отметим, что для ДеАарона этот вызов стал вторым в карьере. Первый был в 2023 году.

В нынешнем сезоне НБА Фокс к настоящему моменту принял участие в 43 матчах, в которых в среднем набирал 19,3 очка, совершал 3,9 подбора и отдавал 6,4 передачи.

