Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — Париж Баскетбол. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Назван игрок, который заменит Янниса Адетокунбо в Матче всех звёзд НБА — 2026

Назван игрок, который заменит Янниса Адетокунбо в Матче всех звёзд НБА — 2026
Комментарии

Разыгрывающий «Сан-Антонио Спёрс» ДеАарон Фокс заменит форварда «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо в Матче всех звёзд НБА – 2026. Об этом информирует пресс-служба Национальной баскетбольной ассоциации.

Фокс присоединится к составу команды USA Stripes. Адетокунбо пропустит матч из-за травмы икры. Защитник «Майами Хит» Норман Пауэлл переведён в «команду Мира».

Мероприятие пройдёт 15 февраля. Отметим, что для ДеАарона этот вызов стал вторым в карьере. Первый был в 2023 году.

В нынешнем сезоне НБА Фокс к настоящему моменту принял участие в 43 матчах, в которых в среднем набирал 19,3 очка, совершал 3,9 подбора и отдавал 6,4 передачи.

Материалы по теме
Важнейший Матч звёзд НБА не только для США, но и для России! В 2026-м будет много яркого
Важнейший Матч звёзд НБА не только для США, но и для России! В 2026-м будет много яркого

Яннис Адетокунбо начал ходить на пилатес:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android