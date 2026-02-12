Скидки
Барселона — Париж Баскетбол. Прямая трансляция
Главная Баскетбол Новости

Фото: «Бруклин» показал, как Дёмин вылетает на Матч восходящих звёзд НБА
Пресс-служба клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс» поделилась свежей фотографией с Егором Дёминым. На фото демонстрируется, как россиянин отправляется на предстоящий Матч восходящих звёзд НБА.

Фото: https://x.com/BrooklynNets

Мероприятие состоится в ночь на 14 февраля мск в Лос-Анджелесе (США). Егор станет третьим российским баскетболистом в истории НБА, которого приглашали на подобный матч. До него в нём участвовали только Андрей Кириленко и Алексей Швед.

В нынешнем сезоне НБА Дёмин к настоящему моменту принял участие в 46 матчах, в которых в среднем набирал 10,8 очка, совершал 3,1 подбора и отдавал 3,3 передачи.

Путь Егора Дёмина в НБА:

