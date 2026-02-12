Радоньич высказался после домашнего поражения «Зенита» в матче Basket Cup с «Уралмашем»

Главный тренер «Зенита» Деян Радоньич дал комментарий по поводу матча внутрисезонного турнира Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026 WINLINE Basket Cup с «Уралмашем». Встреча проходила в Санкт-Петербурге и закончилась в пользу гостей со счётом 81:67 (20:17, 27:18, 16:22, 18:10).

«Поздравляю соперника с победой и хорошей игрой. В этом матче мы сыграли плохо. С самого начала было ясно, что у нас нет должной концентрации. Несколько минут во второй половине, когда мы сыграли хорошо в атаке и защите, оказалось недостаточно, чтобы оставаться в игре. Так много ошибок на обеих половинах площадки. Конечно, нам нужно проанализировать эту игру и обсудить её», — приводит слова Радоньича пресс-служба турнира.

Баскетболист врезался в двух девушек во время интервью: