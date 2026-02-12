Bleacher Report оценил классы новичков команд НБА сезона-2025/2026

Издание Bleacher Report составило рейтинг классов новичков команд НБА. Эксперты оценили драфт 2025 года и выступление молодых игроков, присвоив командам оценки от A+ до F. Оценки даны на момент февраля 2026 года.

Сразу две команды получили наивысшую оценку — «Шарлотт Хорнетс» и «Даллас Маверикс». Обе организации были удостоены балла A+.

Оценку A получили «Нью-Орлеан Пеликанс» и «Оклахома-Сити Тандер», а «Мемфис Гриззлиз», «Филадельфия Сиксерс» и «Сан-Антонио Спёрс» были отмечены рейтингом A-.

В категорию B+ вошли «Вашингтон Уизардс», «Юта Джаз», «Лос-Анджелес Клипперс», «Сакраменто Кингз» и «Голден Стэйт Уорриорз». Оценку B получили «Бостон Селтикс», «Торонто Рэпторс» и «Нью-Йорк Никс», а «Майами Хит» и «Миннесота Тимбервулвз» — B-.

Среди команд, чьи классы новичков были оценены ниже среднего, оказались «Кливленд Кавальерс» и «Орландо Мэджик» (C+); «Денвер Наггетс» и «Бруклин Нетс» (C); «Индиана Пэйсерс» и «Атланта Хоукс» (C-).

Невысокие оценки получили «Портленд Трэйл Блэйзерс» и «Детройт Пистонс» (D+); «Лос-Анджелес Лейкерс» (D) и «Чикаго Буллз» (D-). Худшими по версии издания стали «Финикс Санз» и «Милуоки Бакс», получившие оценку F.

«Хьюстон Рокетс» не вошёл в рейтинг, поскольку в составе клуба отсутствуют игроки с драфта 2025 года, находящиеся под контрактом.

