Барселона — Париж Баскетбол. Прямая трансляция
22:30 Мск
Баскетбол

Велимир Перасович указал, за счёт чего УНИКС вырвал победу в матче Единой лиги с «Пармой»

Комментарии

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович поделился мнением о матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с пермской «Бетсити Пармой». Встреча проходила в Казани в упорной борьбе и завершилась победой хозяев площадки со счётом 74:72 (18:18, 22:21, 19:22, 15:11).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
12 февраля 2026, четверг. 19:00 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
74 : 72
Бетсити Парма
Пермский край
УНИКС: Беленицкий, Рейнольдс, Бингэм, Д. Кулагин, Брюэр, Ли, Захаров, Абдулбасиров, Илюк, Белоусов, Стуленков, Швед
Бетсити Парма: Адамс, Свинин, Адамс, Ильницкий, Стафеев, Картер, Шашков, Фирсов, Егоров, Захаров

«Прежде всего, поздравляю своих ребят. Эта победа далась нам сложно, учитывая нашу сегодняшнюю игру в атаке. Очень трудно действовать с таким низким процентом трёхочковых бросков. Но мы победили благодаря энергии и тому, что спровоцировали соперника совершить много потерь. «Парма» не давала нам проходить под кольцо, заставляла бросать с периметра. Повторюсь, это был непростой матч, но мы старались и нашли способ выиграть. Отмечу, что при этом мы не показали себя с лучшей стороны. Нельзя сказать, что наша игра была сегодня хорошей.

«Парма» отлично действует как команда. У них есть и качественные «большие», и молодые ребята, которые значительно прогрессируют по ходу сезона. В этом их секрет. Глеб Фирсов и Лев Свинин прибавляют. К тому же, у них есть и другие хорошие россияне», — приводит слова Перасовича пресс-служба УНИКСа.

Баскетболист врезался в двух девушек во время интервью:

