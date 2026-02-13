Велимир Перасович указал, за счёт чего УНИКС вырвал победу в матче Единой лиги с «Пармой»

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович поделился мнением о матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с пермской «Бетсити Пармой». Встреча проходила в Казани в упорной борьбе и завершилась победой хозяев площадки со счётом 74:72 (18:18, 22:21, 19:22, 15:11).

«Прежде всего, поздравляю своих ребят. Эта победа далась нам сложно, учитывая нашу сегодняшнюю игру в атаке. Очень трудно действовать с таким низким процентом трёхочковых бросков. Но мы победили благодаря энергии и тому, что спровоцировали соперника совершить много потерь. «Парма» не давала нам проходить под кольцо, заставляла бросать с периметра. Повторюсь, это был непростой матч, но мы старались и нашли способ выиграть. Отмечу, что при этом мы не показали себя с лучшей стороны. Нельзя сказать, что наша игра была сегодня хорошей.

«Парма» отлично действует как команда. У них есть и качественные «большие», и молодые ребята, которые значительно прогрессируют по ходу сезона. В этом их секрет. Глеб Фирсов и Лев Свинин прибавляют. К тому же, у них есть и другие хорошие россияне», — приводит слова Перасовича пресс-служба УНИКСа.

