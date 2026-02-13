Евролига: результаты матчей 12 февраля

В четверг, 12 февраля, в регулярном чемпионате Евролиги сезона-2025/2026 состоялся очередной игровой день, в рамках которого поклонники европейского баскетбола смогли посмотреть пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

Евролига. Результаты матчей на 12 февраля:

«Анадолу Эфес» — «Виртус» — 91:60;

«Маккаби» Тель-Авив — «Бавария» — 111:106 ОТ;

«Олимпиакос» — «Црвена Звезда» — 92:86;

«Валенсия» — АСВЕЛ — 82:67;

«Барселона» — «Париж» — 74:85.

Первое место в турнирной таблице Евролиги в настоящий момент занимает «Фенербахче», одержавший 19 побед при семи поражениях. На второй позиции располагается «Олимпиакос», на счету которого 18 побед при девяти поражениях. Топ-3 замыкает «Валенсия» (18 побед при 10 поражениях).

