Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — Париж Баскетбол. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Евролига – 2025/2026: результаты на 12 февраля, календарь, таблица

Евролига: результаты матчей 12 февраля
Комментарии

В четверг, 12 февраля, в регулярном чемпионате Евролиги сезона-2025/2026 состоялся очередной игровой день, в рамках которого поклонники европейского баскетбола смогли посмотреть пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

Евролига. Результаты матчей на 12 февраля:

«Анадолу Эфес» — «Виртус» — 91:60;
«Маккаби» Тель-Авив — «Бавария» — 111:106 ОТ;
«Олимпиакос» — «Црвена Звезда» — 92:86;
«Валенсия» — АСВЕЛ — 82:67;
«Барселона» — «Париж» — 74:85.

Первое место в турнирной таблице Евролиги в настоящий момент занимает «Фенербахче», одержавший 19 побед при семи поражениях. На второй позиции располагается «Олимпиакос», на счету которого 18 побед при девяти поражениях. Топ-3 замыкает «Валенсия» (18 побед при 10 поражениях).

Календарь Евролиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Евролиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
Гомельский вспомнил о работе Итудиса в ЦСКА после серии поражений клуба грека в Евролиге

Экс-игрок Евролиги поучаствовал в драке своего клуба из Сербии:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android