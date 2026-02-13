Назван показатель, по которому Дёмин стал лидером «Бруклина» в матче с «Индианой»

Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин превзошёл всех товарищей по команде, принявших участие в матче регулярного чемпионата НБА с «Индианой Пэйсерс» (110:115), по количеству минут на площадке. 19-летний российский баскетболист отыграл 32 минуты и 24 секунды. Вторым в «Бруклине» по времени на паркете стал француз Нолан Траоре (31 минута и 31 секунда).

В матче с «Индианой» Дёмин набрал 13 очков, к которым добавил пять подборов и пять результативных передач. В общей сложности Егор в этом сезоне НБА к настоящему моменту принял участие в 46 матчах, в которых в среднем набирал 10,8 очка, совершал 3,1 подбора и отдавал 3,3 передачи.

