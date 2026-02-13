Скидки
Барселона — Париж Баскетбол. Прямая трансляция
22:30 Мск
Назван показатель, по которому Дёмин стал лидером «Бруклина» в матче с «Индианой»

Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин превзошёл всех товарищей по команде, принявших участие в матче регулярного чемпионата НБА с «Индианой Пэйсерс» (110:115), по количеству минут на площадке. 19-летний российский баскетболист отыграл 32 минуты и 24 секунды. Вторым в «Бруклине» по времени на паркете стал француз Нолан Траоре (31 минута и 31 секунда).

НБА — регулярный чемпионат
12 февраля 2026, четверг. 03:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
110 : 115
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Бруклин Нетс: Траоре - 20, Уильямс - 19, Шарп - 19, Вульф - 14, Дёмин - 13, Сараф - 12, Пауэлл - 6, Мэнн - 4, Уилсон - 3, Майнотт, Клауни, Агбаджи
Индиана Пэйсерс: Уокер - 23, Поттер - 19, Томпсон - 15, Питер - 14, Джонс - 11, Хафф - 11, Шеппард - 9, Джексон - 9, Браун - 4, Нембард, Макконнелл, Несмит, Сиакам

В матче с «Индианой» Дёмин набрал 13 очков, к которым добавил пять подборов и пять результативных передач. В общей сложности Егор в этом сезоне НБА к настоящему моменту принял участие в 46 матчах, в которых в среднем набирал 10,8 очка, совершал 3,1 подбора и отдавал 3,3 передачи.

