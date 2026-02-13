«Удивляют всех нас». Легионер из США высказался о молодых российских баскетболистах

Американский разыгрывающий «Бетсити Пармы» Брендан Адамс поделился мнением о молодых российских баскетболистах команды, отметив их уверенность, трудолюбие и командный дух. По его словам, спортсмены уже сейчас демонстрируют высокий уровень и имеют большое будущее.

— Как ты оцениваешь молодых российских игроков? Что можешь сказать о них?

— Все молодые ребята в этом году великолепны. Начну с Вани Егорова. Я обожаю Ваню. Думаю, у него очень особое будущее. Мне нравится тренироваться против него. Чувствую, что он станет отличным игроком будь то в оставшейся части этого сезона, в следующем году или в будущем в карьере. Он очень внимателен к тренерским указаниям и хорошо обучаем. Его упорство мотивирует меня работать каждый день на тренировках.

Лев Свинин и Глеб Фирсов точно такие же, очень обучаемые. Сейчас им доверяют много времени в играх. Они проводят на паркете очень много важных минут. Мне нравится, что в их возрасте они играют без особого страха, уверены в себе, верят в себя, и мы тоже верим в них. Это здорово. И в то же время у парней нет того неправильного эго, какое иногда бывает у молодых игроков. Они думают в первую очередь о команде и делают всё возможное, чтобы мы выигрывали. У наших молодых парней очень светлое будущее, уже сейчас они удивляют всех нас, — сказал Адамс в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

