Легионер «Пармы» Брендан Адамс назвал звезду НБА, игру которого хотел копировать

Разыгрывающий «Бетсити Пармы» из США Брендан Адамс рассказал, на каких звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) ориентировался в детстве и чью игру старался перенять. По словам американца, его кумирами в своё время были Леброн Джеймс, Дуэйн Уэйд и Дэмьен Лиллард.

— У тебя был любимый игрок в детстве?

— Я был большим фанатом Леброна, но знал, что не буду ростом 6,8 фута. Так что я никогда не смотрел на Леброна как на того, на кого хочу быть похожим или играть как он, но я был его большим фанатом. Я бы сказал, Дуэйн Уэйд — игрок, за которым много следил в детстве. Он был любимым игроком моего брата. А что касается меня, когда я стал достаточно взрослым, чтобы по-настоящему начать смотреть баскетбол и пытаться учиться играть, много равнялся на Дэмьена Лилларда как на того, чью игру хотел копировать. Так что эти трое, — сказал Адамс в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

