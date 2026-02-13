Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Легионер «Пармы» Брендан Адамс назвал звезду НБА, игру которого хотел копировать

Легионер «Пармы» Брендан Адамс назвал звезду НБА, игру которого хотел копировать
Комментарии

Разыгрывающий «Бетсити Пармы» из США Брендан Адамс рассказал, на каких звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) ориентировался в детстве и чью игру старался перенять. По словам американца, его кумирами в своё время были Леброн Джеймс, Дуэйн Уэйд и Дэмьен Лиллард.

— У тебя был любимый игрок в детстве?
— Я был большим фанатом Леброна, но знал, что не буду ростом 6,8 фута. Так что я никогда не смотрел на Леброна как на того, на кого хочу быть похожим или играть как он, но я был его большим фанатом. Я бы сказал, Дуэйн Уэйд — игрок, за которым много следил в детстве. Он был любимым игроком моего брата. А что касается меня, когда я стал достаточно взрослым, чтобы по-настоящему начать смотреть баскетбол и пытаться учиться играть, много равнялся на Дэмьена Лилларда как на того, чью игру хотел копировать. Так что эти трое, — сказал Адамс в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

Читайте интервью с разыгрывающим «Бетсити Пармы» Бренданом Адамсом на «Чемпионате».
Материалы по теме
«Я не закрыл дверь в НБА». Интервью с легионером «Пармы»
Эксклюзив
«Я не закрыл дверь в НБА». Интервью с легионером «Пармы»

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android