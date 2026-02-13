Американский игрок Единой лиги высказался об уровне ЦСКА, «Локомотива», «Зенита» и УНИКСа

Американский разыгрывающий «Бетсити Пармы» Брендан Адамс отметил высокий уровень конкуренции в Единой лиге ВТБ. Игрок высказался о ЦСКА, «Локомотиве-Кубань», «Зените» и УНИКСе, подчеркнув, что соревноваться с ними особенно интересно.

— Какие команды и отдельно соперников, с которыми уже играл, можешь отметить? Может, у кого-то классное нападение или, наоборот, против них тяжело защищаться?

— Я бы не стал никого выделять. Думаю, что в Единой лиге ВТБ много отличных команд и отличных игроков. Есть традиционная первая четвёрка: ЦСКА, «Локо», «Зенит» и УНИКС. И, конечно, у них тоже есть отличные игроки, играть против них, соревноваться с такой сильной конкуренцией захватывающе. И я думаю, что их успех продолжает двигать лигу вперёд.

Но я также просто рад за нас и за то, что в этом сезоне мы уже обыграли три команды из четвёрки, надеюсь, мы доберёмся до четвёртой, к тому моменту в нашем активе будут победы над всеми командами в лиге, — сказал Адамс в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

Читайте интервью с разыгрывающим «Бетсити Пармы» Бренданом Адамсом на «Чемпионате».

Главные новости дня: