Американский игрок «Пармы» Брендан Адамс сравнил Единую лигу с NCAA

Американский разыгрывающий «Бетсити Пармы» Брендан Адамс сравнил уровень Единой лиги ВТБ и NCAA. Спортсмен признался, что не видит сходств, но отметил наличие талантливой молодёжи в обоих турнирах.

— Иногда баскетбол в Единой лиге ВТБ как раз сравнивают по уровню игры с NCAA. Можешь согласиться?

— Я не вижу ничего похожего, если честно. Думаю, в этой лиге много отличных молодых игроков, которые, вероятно, могли бы стать очень хорошими баскетболистами в NCAA. Это, наверное, единственное сходство. NCAA просто другая лига. Когда я играл в колледже, никто не зарабатывал денег. Сейчас, наверное, немного иначе, возможно, это немного более сопоставимо. В моё время там была просто другая среда. И атмосфера просто очень отличается от всего, с чем я сталкивался с тех пор, как покинул NCAA. Но да, не знаю сейчас, потому что всё так изменилось с тех пор, как я ушёл. Может, атмосфера на наших домашних матчах близка к той, в которой я играл в колледже, на некоторых аренах, — сказал Адамс в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

