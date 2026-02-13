Игрок «Пармы» из США высказался о предстоящем Матче звёзд Единой лиги

Американский разыгрывающий «Бетсити Пармы» Брендан Адамс поделился мнением о вызове на Матч всех звёзд Единой лиги ВТБ. Кроме того, в рамках мероприятия спортсмен примет участие в конкурсе по броскам сверху.

—Ты был выбран для участия в Матче всех звёзд. Как оценишь лично свою игру в сезоне?

— Скажу честно, для меня это большое счастье, так как мой путь восстановления после травмы был непростым. И возможность вернуться после неё и принимать участие в Матче всех звёзд — это радость. Я невероятно благодарен за возможность принимать участие в этом мероприятии, особенно учитывая тот факт, через что мне пришлось пройти прошлым летом, благодарен за то, что я смог провести достаточно хороший отрезок этого сезона. Надеюсь, это будет весело. В прошлом году не получилось посмотреть Матч всех звёзд, но надеюсь, это будет интересный опыт, — сказал Адамс в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

Матч звёзд Единой лиги состоится 15 февраля в Москве. В 2026 году уикенд пройдёт в формате «Звёзды России» против «Звёзд мира».

