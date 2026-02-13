Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Панатинаикос Афины — Фенербахче Стамбул. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Игрок «Пармы» из США высказался о предстоящем Матче звёзд Единой лиги

Игрок «Пармы» из США высказался о предстоящем Матче звёзд Единой лиги
Комментарии

Американский разыгрывающий «Бетсити Пармы» Брендан Адамс поделился мнением о вызове на Матч всех звёзд Единой лиги ВТБ. Кроме того, в рамках мероприятия спортсмен примет участие в конкурсе по броскам сверху.

—Ты был выбран для участия в Матче всех звёзд. Как оценишь лично свою игру в сезоне?
— Скажу честно, для меня это большое счастье, так как мой путь восстановления после травмы был непростым. И возможность вернуться после неё и принимать участие в Матче всех звёзд — это радость. Я невероятно благодарен за возможность принимать участие в этом мероприятии, особенно учитывая тот факт, через что мне пришлось пройти прошлым летом, благодарен за то, что я смог провести достаточно хороший отрезок этого сезона. Надеюсь, это будет весело. В прошлом году не получилось посмотреть Матч всех звёзд, но надеюсь, это будет интересный опыт, — сказал Адамс в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

Матч звёзд Единой лиги состоится 15 февраля в Москве. В 2026 году уикенд пройдёт в формате «Звёзды России» против «Звёзд мира».

Читайте интервью с разыгрывающим «Бетсити Пармы» Бренданом Адамсом на «Чемпионате».
Материалы по теме
«Я не закрыл дверь в НБА». Интервью с легионером «Пармы»
Эксклюзив
«Я не закрыл дверь в НБА». Интервью с легионером «Пармы»

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android