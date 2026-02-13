«Самара» показала фото из раздевалки после второй победы в сезоне Единой лиги

12 февраля в Саратове состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором местный «Автодор» принимал «Самару». Встреча завершилась победой гостей со счётом 95:87 (17:18, 26:27, 21:17, 31:25).

После матча пресс-служба «Самары» поделилась с подписчиками фотографией из раздевалки.

Фото: https://t.me/bcsamara

Отметим, для «Самары» эта победа стала второй в сезоне. Кроме того, подопечные Владислава Коновалова прервали серию поражений в Единой лиге, насчитывавшую девять матчей.

В следующем туре «Самара» примет «Пари Нижний Новгород». Игра состоится 18 февраля. Её начало запланировано на 18:00 мск.

