Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Самара» показала фото из раздевалки после второй победы в сезоне Единой лиги

«Самара» показала фото из раздевалки после второй победы в сезоне Единой лиги
Комментарии

12 февраля в Саратове состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором местный «Автодор» принимал «Самару». Встреча завершилась победой гостей со счётом 95:87 (17:18, 26:27, 21:17, 31:25).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
12 февраля 2026, четверг. 18:00 МСК
Автодор
Саратов
Окончен
87 : 95
Самара
Самарская область
Автодор: Ньюмэн - 26, Хаджибегович - 20, Земский - 16, Пранаускис - 13, Коско - 9, Мотовилов - 3, Сущик, Евсеев, Фёдоров, Яковлев
Самара: Михайловский - 25, Минченко - 20, М. Кулагин - 18, Походяев - 15, Шейко - 12, Чеваренков - 3, Чебуркин - 2, Пивцайкин, Саврасов, Летино, Косяков

После матча пресс-служба «Самары» поделилась с подписчиками фотографией из раздевалки.

Фото: https://t.me/bcsamara

Отметим, для «Самары» эта победа стала второй в сезоне. Кроме того, подопечные Владислава Коновалова прервали серию поражений в Единой лиге, насчитывавшую девять матчей.

В следующем туре «Самара» примет «Пари Нижний Новгород». Игра состоится 18 февраля. Её начало запланировано на 18:00 мск.

Материалы по теме
«Я не закрыл дверь в НБА». Интервью с легионером «Пармы»
Эксклюзив
«Я не закрыл дверь в НБА». Интервью с легионером «Пармы»

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android